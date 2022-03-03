شكرا لقرائتكم خبر عن قانون المنشآت السياحية أداة تشريعية جديدة لتشجيع الاستثمار .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق قانون المنشأت السياحية والفندقية المقدم من الحكومة، إلى العديد من القضايا العالقة التى تؤثر على قطاع السياحة ومناخ الاستثمار السياحى داخل مصر، حيث يستهدف القانون جذب الاستثمار لهذا القطاع الهام الذى يشكل أهمية كبيرة فى مصادر الدخل القومى، لذا لابد من منح المستثمرين العديد من الامتيازات لتيسير الحصول على التراخيص اللازمة للتوسع فى إقامة الفنادق بالمناطق السياحية الهامة.

ومن أهم التسهيلات التى تحصل عليها بموجب القانون لإصدار التراخيص اللازمة للفنادق السياحية:

1.توفير صيغة النموذج الموحد التى تمكنك من الحصول على الترخيص من وزارة السياحة.

2. الأخذ بالاعتبار الرد في وقت زمنى قصير للمستثمر خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

3. خلال تلك المدة يتم فحص مدى استيفاء الفندق محل الترخيص للاشتراطات اللازمة.

4. سداد رسوم تبدأ من 500 جنيه وحتى 100 ألف جنيه عند قبول طلب الترخيص.

5. يمكنك استلام الترخيص بالفندق خلال 30 يوما من الحصول على الموافقة.