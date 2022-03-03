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الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في "جرائم حرب" روسية محتملة في أوكرانيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - أمستردام - (د ب أ):

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان مساء الأربعاء إن المحكمة في لاهاي بدأت تحقيقا في جرائم حرب محتملة ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.

وأعلن خان في بيان: "لقد أخطرت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية قبل لحظات بقراري المضي فورا في إجراء تحقيقات نشطة في الوضع (في أوكرانيا). وقد بدأ عملنا فى جمع الأدلة الآن".

وأضاف أن التحقيق بدأ بعد إحالات من 39 دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا وجورجيا.

وكان خان أعلن ، الاثنين، اعتزامه فتح تحقيق ، قائلا إنه "مقتنع بأن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم الحرب المزعومة وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في أوكرانيا" في الأحداث التي سبقت الغزو الروسي في الأسبوع الماضي.

وكانت المحكمة قد حققت بالفعل في حوادث تتعلق بحملة "قمع" المتظاهرين المؤيدين لأوروبا في كييف في 2013-2014، فضلا عن "الاحتلال" الروسي لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

وذكر المدعي العام أن أوكرانيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكن البلاد قبلت اختصاص المحكمة في محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على أراضيها. ولا تعترف روسيا بالمحكمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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