شكرا لقرائتكم خبر عن خطه وزارتى التخطيط والموارد المائية حول الشأن الأفريقى أمام أفريقية النواب الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلى، 3 اجتماعات على مدار الأسبوع القادم، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، حيث تنظر الأحد القادم خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص الشأن الأفريقى.
وحسب جدول أعمالها، فأنها تناقش يوم الاثنين الموافق 7مارس خطة وزارة الموارد المائية والرى فيما يخص الشأن الأفريقى"، وأخيرا تستعرض يوم الثلاثاء مذكرة بشأن مشروع القاهرة – كيب تاون".
يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب عددت اختصاصات لجنة الشؤون الأفريقية فى العلاقات مع الدول الأفريقية، شئون منظمة الاتحاد الأفريقى والكيانات والمنظمات الأفريقية، الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الأفريقية، شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل، الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الأفريقية.
يأتى ذلك فضلا عن شئون المصريين المقيمين فى الدول الأفريقية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون العلاقات مع الدول الأفريقية.
وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى قد أسفرت عن فوز النائب شريف الجبلى برئاستها، وكل من النائبين عمرو حسين هندى وسعداوى راغب ضيف الله بمقعدى الوكالة، ورشا أبو شقرة بالتزكية.