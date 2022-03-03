شكرا لقرائتكم خبر عن خطه وزارتى التخطيط والموارد المائية حول الشأن الأفريقى أمام أفريقية النواب الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ​تعقد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلى، 3 اجتماعات على مدار الأسبوع القادم، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، حيث تنظر الأحد القادم خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص الشأن الأفريقى.

وحسب جدول أعمالها، فأنها تناقش يوم الاثنين الموافق 7مارس خطة وزارة الموارد المائية والرى فيما يخص الشأن الأفريقى"، وأخيرا تستعرض يوم الثلاثاء مذكرة بشأن مشروع القاهرة – كيب تاون".