شكرا لقرائتكم خبر عن الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا في جرائم حرب روسية محتملة في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان مساء الأربعاء إن المحكمة في لاهاي بدأت تحقيقا في جرائم حرب محتملة ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.

وأعلن خان في بيان: "لقد أخطرت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية قبل لحظات بقراري المضي فورا في إجراء تحقيقات نشطة في الوضع (في أوكرانيا). وقد بدأ عملنا فى جمع الأدلة الآن".

وأضاف أن التحقيق بدأ بعد إحالات من 39 دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا وجورجيا.

وكان خان أعلن ، الاثنين، اعتزامه فتح تحقيق ، قائلا إنه "مقتنع بأن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم الحرب المزعومة وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في أوكرانيا" في الأحداث التي سبقت الغزو الروسي في الأسبوع الماضي.

وكانت المحكمة قد حققت بالفعل في حوادث تتعلق بحملة "قمع" المتظاهرين المؤيدين لأوروبا في كييف في 2014-2013، فضلا عن "الاحتلال" الروسي لشبه جزيرة القرم في عام .2014

وذكر المدعي العام أن أوكرانيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكن البلاد قبلت اختصاص المحكمة في محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على أراضيها. ولا تعترف روسيا بالمحكمة.