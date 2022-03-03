شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية رقم القيد الجمركى المبدئى فى شحن البضائع والتخليص الجمركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون الجمارك الجديد ضوابط بشأن التخليص الجمركي، وذلك من خلال إنشاء رقم قيد جمركى مبدئى يكون له دور كبير فى عمليات التخليص وشحن البضائع، وفيما يلى نستعرض أهمية وجود رقم قيد جمركى في القانون.

ووفقا للقانون

يلتزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى المصلحة قبل شحنها إلي البلاد لتتولي التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئى، كما يلتزم بإخطار الشاحن بهذا الرقم لقيده بمستندات شحن البضاعة.

ويلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد، وفي حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن هذه البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية علي نفقة الناقل أو من يمثله.

ويجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية، ويتم إجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.

وذلك كله وفقًا للشروط والضـوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.