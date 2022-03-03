موسكو توسع استفزازاتها.. أربع مقاتلات روسية تخترق مجال السويد الجوي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 مارس 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

قالت القوات المسلحة السويدية، الأربعاء، إن أربع مقاتلات روسية دخلت المجال الجوي السويدي شرقي جزيرة غوتلاند في بحر البلطيق.

ورغم أن الاختراقات الروسية للمجال الجوي للدولة الإسكندنافية تحدث بشكل متكرر إلى حد ما، إلا إن حدث الأربعاء يأتي في سياق متوتر على ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال قائد القوات الجوية السويدية، كارل يوهان إيدستروم، في بيان “في ظل الوضع الحالي فإننا نتعامل مع الحادث على محمل الجد”.

وبحسب البيان، فإن “الانتهاك” كان وجيزا، إلا أن طائرات جاس-39 غريبن السويدية سارعت لتوثيق وتصوير طائرتين مقاتلتين من طراز سو-24 واثنتين من طراز سو-27.

وأعادت السويد الخدمة العسكرية الإلزامية عام 2017 وفتحت حاميتها في جزيرة غوتلاند في بحر البلطيق في يناير 2018.

وزادت الحكومة في أكتوبر 2020 الإنفاق الدفاعي بنسبة 40 في المئة بإضافة 27 مليار كرونة سويدية (ما يعادل 2.8 مليار دولار) إلى ميزانية الدفاع من 2021 إلى 2025.

وأعلنت رئيسة الوزراء السويدية، ماغدالينا أندرسن، الثلاثاء، أن حكومتها تعتزم تعزيز القدرات العسكرية للبلاد نظرا لارتفاع “مستوى التهديد العام”.

وجاء في كلمة متلفزة لرئيسة الوزراء “إن القدرات الدفاعية للسويد يجب تعزيزها، يجب تسريع وتيرة إعادة التسلح”.

وتابعت “يجب أن تحظى السويد بقدرات دفاعية قوية”، مشيرة إلى أن البلاد ستنخرط في محادثات من أجل توفير موارد إضافية.

والسويد ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي، لكنها تتعاون بشكل وثيق مع الحلف.

لكن على غرار ما جرى في فنلندا المجاورة، عاد في الأسابيع الأخيرة الزخم للنقاشات الدائرة حول العضوية في حلف شمال الأطلسي.

وأظهر استطلاع أجرته محطة “أس.في.تي” الرسمية الجمعة أن التأييد الشعبي لانضواء السويد في حلف شمال الأطلسي بلغ أعلى مستوى له مسجلا 41 في المئة.