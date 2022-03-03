شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنشب حرب نووية في البلقان؟.. رد غير متوقع من «لافروف»! والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من يجيب عن إمكانية نشوب حرب نووية أو لا في المنطقة.

وأشار إلى أن المطالب الروسية من أوكرانيا لا يمكن وصفها على أنها استسلام، كما يدعي البعض.

وتابع لافروف: “موسكو تقترح التفاوض، ولكن كييف لم تؤكد بعد عقد الجولة الثانية من المشاورات مع روسيا”.

وأضاف: “لا أستبعد أن يكون هناك شخص ما أراد أن تغرق روسيا في صراع من صنع الإنسان وخلقه الغرب في أوكرانيا، فالناتو يحاول إشراك الدول المحايدة من أعضاء الاتحاد الأوروبي في تلبية رغباته”.

في سياق متصل، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء روسيا بوقف القتال فورا في أوكرانيا وسحب قواتها العسكرية.

وقال مندوب روسيا في الأمم المتحدة: “السلطات الأوكرانية تمنع خروج المدنيين من الممرات الآمنة.. فهي تستخدم السكان كدروع بشرية.. الجيش الأوكراني يقصف المدنيين في دونباس.. نحن لا نقصف المدنيين أو المنشآت المدنية”، موضحا أن “النازية الجديدة منتشرة في أوكرانيا.. نواجه النزعة القومية الأوكرانية”.

بدوره، قال مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة إن “التصويت ضد روسيا هو دليل على التمسك بميثاق المنظمة”، مشيرا الى أن “التحقيق مع روسيا من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.