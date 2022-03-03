شكرا لقرائتكم خبر عن «ندعم روسيا».. صور عملاقة للرئيس الروسي بعاصمة عربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير انتشرت أمس الأربعاء صورا عملاقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة الجادرية وسط بغداد. وحملت الصور تعليقا باللغة الانجليزية جاء فيه (نحن ندعم روسيا) في إشارة الى الأحداث الجارية حاليا في أوكرانيا. وذيلت الصورة بجملة: “أصدقاء الرئيس” في إشارة إلى الرئيس الروسي.

كانت هذه تفاصيل خبر «ندعم روسيا».. صور عملاقة للرئيس الروسي بعاصمة عربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.