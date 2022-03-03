عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا تدعو لفتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين في أوكرانيا

الخميس 3 مارس 2022

الخليج 365

دعت روسيا، الأربعاء، إلى فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين في أوكرانيا.



وكانت روسيا قررت، مساء الأربعاء، طرد السفير الأمريكي لديها، ردا على طرد واشنطن ١٣ دبلوماسيا روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة لم تترك لموسكو خيارا غير طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا ردا على طرد موظف روسي من أمانة الأمم المتحدة، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" الإخباري الروسي.

وتعليقا على طرد واشنطن ١٣ دبلوماسيا روسيا، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في بيان، "لا نية لنا للتسامح مع ذلك ونقول بصراحة أننا سنرد، وقد يكون ردنا هو ضد الحصة الأمريكية من الحضور الدبلوماسي في موسكو، والتي لا تزال تُحدَّد مع الأخذ بعين الاعتبار عدد موظفي بعثتنا في نيويورك".

وتابعت: "وقد يدور الحديث أيضا عن طرد دبلوماسيين أمريكيين، ومع أنه كان من المحبذ لنا ألا نلجأ إلى هذه الخطوة مجددا إلا أن واشنطن ببساطة لا تترك لنا خيارا آخر".