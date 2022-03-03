شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إسقاط 3 طائرات مقاتلة ومروحيتين تابعة للقوات الروسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية أن المضادات الأرضية تمكنت من إسقاط 3 طائرات مقاتلة ومروحيتين تابعة للقوات الروسية. بينما أعلن الرئيس الأوكراني أن نحو 9 آلاف جندي روسي قتلوا خلال أسبوع والروح المعنوية لمن بقي على قيد الحياة تدهورت وأضاف أن الأوكرانيين خرجوا بأيديهم العارية لطرد الروس من مدنهم. يأتي هذا في الوقت، الذي سمع فيه صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف.

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