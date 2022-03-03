شكرا لقرائتكم خبر عن قاذفة قنابل أمريكية تحلق فوق دولة عربية.. ماذا تفعل؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أفاد بيان صادر عن القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، أن طائرتين من طراز “بي-52 ” حلقتا في مهمة حربية على جنوب شرق موريتانيا
وتعد طائرة “بي-52 “، واحدة من أساطير السلاح الجوي الأميركي خلال الحرب الباردة.
وتعتبر الطائرة قاذفة بثمانية محركات وقادرة على الطيران بسرعات عالية على ارتفاعات تتجاوز 15 كيلومترا.
كما يمكنها حمل ذخائر نووية أو ذخائر تقليدية موجهة بدقة مع قدرة ملاحية دقيقة في جميع أنحاء العالم.
وبحسب بيان أفريكوم، فقد تدرب أفراد الطاقم الجوي وخفر السواحل الأميركي على متن الطائرتين على القيام بجهود التتبع البحري غير المشروعة، جنوب شرق موريتانيا.
كما نوّه البيان أن القيادة الأميركية في أفريقيا وخفر السواحل الأميركي يدعمان جهود الدول الأفريقية الشريكة لحماية الاستخدام المستمر والمستدام للموارد البحرية.
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