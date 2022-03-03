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شكرا لقرائتكم خبر عن أهم شبكات التليفزيون الأمريكية تتعرض للاختراق.. ما الأمر؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تعرض موقع شبكة “سي بي إس” الأمريكية للاختراق من جانب “هاكرز” احتجاجا على إساءة أحد مراسليها للعراق، وذلك بحسب ما أعلنه مركز الإعلام الرقمي DMC، أمس الأربعاء.
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول الأمن السيبراني في المركز، أنه تم الاختراق لبعض الدومينات الفرعية للوكالة، وكتابة عبارات تشيد بالعراق وحضارته.
كما شمل الاختراق ثلاثة نطاقات فرعية على الأقل، وتم تذييل صفحة الاختراق بعبارات تدين الحرب على أوكرانيا وترفض الاعتداءات الروسية عليها.
يذكر أن مراسل شبكة سي بي اس الأمريكية قال في تصريحات سابقة حول تداعيات الحرب على أوكرانيا، أن الأخيرة “متحضرة نسبياً وأوروبية نسبياً، مقارنة بدول مثل العراق وأفغانستان”.
وقد أثارت تصريحاته سخطا واستياءا لدى جمهور مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها عنصرية ومخزية.
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