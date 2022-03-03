شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تمتنع عن التصويت عن إدانة روسيا في غزو أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

امتنعت الجزائر أمس الأربعاء، عن التصويت على قرار أممي يدين روسيا في غزوها لأوكرانيا.

جاء هذا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، حيث امتنعت 34 دولة أخرى عن التصويت أهمها الصين، الهند، جنوب إفريقيا، كوبا، العراق وباكستان.

بينما عارضت 5 دول مشروع القرار وهي روسيا، كوريا الشمالية، إرتيريا، سوريا وبيلاروسيا.

فيما صوتت 141 دولة لصالح قرار إدانة روسيا من أصل 193، حيث يطالب روسيا بوقف استخدام القوة ضد أوكرانيا وإلغاء اعترافها باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك.