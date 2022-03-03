شكرا لقرائتكم خبر عن إهانة جديدة لبوتين في عاصمة أوروبية.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في ظل التحركات الغربية لحصار روسيا سياسيا وإعلاميا، أقدم متحف غريفين في باريس، على إزالة تمثال شمعي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء هذا بعد تعرضه للتخريب من قبل زوار احتجاجا على غزو روسيا لأوكرانيا.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن مدير المتحف أنه لم يعد من الممكن تقديم شخصية بوتين لأول مرة في تاريخ المتحف، نحن نسحب التمثال بسبب الأحداث التاريخية الجارية .

وأوضح أن تمثال بوتين تم سحبه بعد أن تعرضت أعمال الشمع الخاصة به للتخريب من خلال الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتابع ساخرا: بالنظر إلى ما حدث، لا نريد نحن وطاقمنا أن نضطر إلى إصلاح شعره ومظهره كل يوم.