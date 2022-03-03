شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمصري في الكويت.. ارتكب هذه الجريمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
أفادت مصادر أمنية بدولة الكويت، أنه تم القبض على مقيم من الجنسية المصرية بتهمة زراعة المواد المخدرة في إحدى المزارع بمنطقة العبدلي.
وكشف رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات الكويتية، أنه عُثر بحوزة المقيم على 86 شتلة من الماريجوانا و770 بذرة مهيأة لزراعة مواد أخرى من المخدرات.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر أمني قوله: “إنه جرى إحالة المتهم بالمضبوطات إلى جهة الاختصاص”.
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