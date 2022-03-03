شكرا لقرائتكم خبر عن إستونيا: أوكرانيا تلقت الدفعة الثانية من هذه الصواريخ لمواجهة المدرعات الروسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع في جمهورية إستونيا أن السلطات في أوكرانيا تلقت الدفعة الثانية من صواريخ Javelin المضادة للدروع.

وبالأمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن 498 من العسكريين التابعين لها، سقطوا أثناء تأديتهم واجبهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

من جهتها، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء روسيا بوقف القتال فورا في أوكرانيا وسحب قواتها العسكرية.

وقال مندوب روسيا في الأمم المتحدة: “السلطات الأوكرانية تمنع خروج المدنيين من الممرات الآمنة.. فهي تستخدم السكان كدروع بشرية.. الجيش الأوكراني يقصف المدنيين في دونباس.. نحن لا نقصف المدنيين أو المنشآت المدنية”، موضحا أن “النازية الجديدة منتشرة في أوكرانيا.. نواجه النزعة القومية الأوكرانية”.

وقال مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة إن “التصويت ضد روسيا هو دليل على التمسك بميثاق المنظمة”، مشيرا الى أن “التحقيق مع روسيا من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.