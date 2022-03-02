شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الأوكرانية: انفجار ضخم قرب محطة قطارات كييف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
أكدت وزارة الداخلية الأوكرانية، حدوث انفجار ضخم قرب محطة قطارات كييف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة “العربية” منذ دقائق.
وقبل قليل من مساء اليوم الأربعاء، أعلنت روسيا عن طرد السفير الأمريكي جون سوليفان من موسكو، وذلك على خلفية طرد أمريكا 12 دبولمسيًا روسيًا.
وتساءلت وسائل الإعلام عن اتخاذ أمريكا خطوة مماثلة بطرد السفير الروسي من واشنطن.
وفي رد سريع على طرد روسيا السفير الأمريكي من موسكو، أعلنت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن حظر السفن الروسية في الموانئ الأمريكية.
فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة لم تترك لموسكو خيارا غير طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا ردا على طرد موظف روسي من أمانة الأمم المتحدة.
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