شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تصوت على قرار وقف «الغزو الروسي لأوكرانيا».. مفاجأة عن الرافضين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت وسائل الإعلام نتيجة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على قرار يطالب بوقف “الغزو الروسي لأوكرانيا”.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 141 دولة على القرار بوقف الحرب الروسية، مقابل 5 أصوات ضده، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت، وذلك بعد أن عقدت الجمعية المكونة من 193 عضوا أول جلسة طارئة لها منذ العام 1997.

وصوتت روسيا وبيلاروس وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا ضد القرار، فيما وامتنعت 35 دولة عن التصويت بينها الصين والهند وجنوب إفريقيا وكازاخستان وباكستان وإيران والعراق وكوبا وجمهورية إفريقيا الوسطى.