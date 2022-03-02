شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. البنتاجون : قوتنا قادرة على ردع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الاستعداد النووي الروسي سيكون له تداعيات وهو أمر خطير. وأضافت البنتاجون أن قوتنا الاستراتيجية قادرة على الدفاع عن أمريكا والحلفاء. كما نوهت ايضا أننا لم نأخذ أي خطوات نووية مماثلة لما أعلنه بوتين. يأتي هذا بعد تصرح من وزير الخارجية الأميريكية أن روسيا قدمت مبررات زائفة لغزو أوكرانيا.

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