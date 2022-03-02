شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التطورات.. روسيا تعلن عن شرط وحيد لوقف القتال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بضرورة إعلان قائمة أسلحة محددة لا يمكن نشرها على الأراضي الأوكرانية، كخطوة أولى لوقف القتال.

وقال لافروف: “لابد من تحديد أنواع معينة من الأسلحة الهجومية التي لن يتم نشرها أبدا في أوكرانيا ولن يتم صنعها”.

وأضاف لافروف أن روسيا اعترفت بالرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا، ورحب برغبة زيلينسكي في الحصول على ضمانات أمنية واصفا ذلك بأنه “خطوة إيجابية”.

وتابع: “مفاوضونا مستعدون لجولة ثانية من المحادثات لمناقشة هذه الضمانات مع ممثلي أوكرانيا”.