شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الروسي يقصف محطة قطارات كييف حيث يتم إخلاء آلاف المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أكد هيئة السكك الحديدية الأوكرانية أن الضربة الجوية الروسية التي نفذتها مساء اليوم كانت بالقرب من محطة كييف حيث يتم إخلاء آلاف المدنيين؛ بحسب خبر عاجل بثته قناة “الإخبارية”.

ومنذ دقائق كانت وزارة الداخلية الأوكرانية، أعلنت عن حدوث انفجار ضخم قرب محطة قطارات كييف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة “العربية”.

وقبل قليل من مساء اليوم الأربعاء، أعلنت روسيا عن طرد السفير الأمريكي جون سوليفان من موسكو، وذلك على خلفية طرد أمريكا 12 دبولمسيًا روسيًا.

وتساءلت وسائل الإعلام عن اتخاذ أمريكا خطوة مماثلة بطرد السفير الروسي من واشنطن.

وفي رد سريع على طرد روسيا السفير الأمريكي من موسكو، أعلنت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن حظر السفن الروسية في الموانئ الأمريكية.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة لم تترك لموسكو خيارا غير طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا ردا على طرد موظف روسي من أمانة الأمم المتحدة.