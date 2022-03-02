شكرا لقرائتكم خبر عن شبيه “فلاديمير بوتين” في قبضة الأوكرانيين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

استطاعت القوات الأوكرانية اليوم الأربعاء، أسر مجموعة من الجنود الروس؛ من بينهم جندي شبيه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقامت صفحات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأوكرانيا بنشر صور هؤلاء الأسرى، وظهر في الصور كيف بدا جندي من بينهم وكأنه صورة طبق الأصل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وليست هذه المرة الأولى التي تستطيع فيها القوات الأوكرانية من أسر جنود روس، فقد أقرت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد الماضي، بسقوط قتلى وجرحى وأسر جنود لها في أوكرانيا، بحسب ما نقلته قناة “العربية”.

وقالت الوزارة في بيان لها نقلته الوكالة الروسية، إن “بضعة جنود روس أسروا في أوكرانيا”، دون تحديد عددهم أو متى تم ذلك.

وأضافت أنها تعلن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الروسية خلال الحرب على أوكرانيا.