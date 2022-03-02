شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: سنمد أوكرانيا بالسلاح اللازم ولن تستأنف الدبلوماسية لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الحرب في أوكرانيا تهدد أوروبا والنظام العالمي، مشيرًا إلى أن تصويت الجمعية العامة يؤكد إجماع المجتمع الدولي على رفض الحرب في أوكرانيا.

وتابع في تصريحات مساء الأربعاء:

– سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو

– من الصعب استئناف الدبلوماسية مع استمرار الحرب

– نطالب الشعب الروسي بالضغط على قيادته لإنهاء الحرب

– أميركا لن تتعرض للخداع وروسيا ستتحمل المسؤولية

– روسيا تقصف أماكن مدنية في أوكرانيا وقدمت مبررات زائفة للغزو

– المواطنون في روسيا وبيلاروسيا لا يريدون العملية العسكرية في أوكرانيا

– شجاعة الشعب الأوكراني مستمرة رغم العنف وسنوفر الأسلحة اللازمة التي تمكنه من الدفاع عن نفسه

– عرقلنا قدرة روسيا الاقتصادية على العمل خارج حدودها وفرضنا عقوبات صارمة عليها

– تأثير العقوبات على موسكو سيمتد لسنوات مقبلة وسنطارد الشركات الروسية التي شملتها القرارات وسنجمد أصولها في أي مكان

– سنقوم بتجميد ومصادرة ممتلكات النخبة الروسية

– الباب مفتوح أمام الدبلوماسية لكن الأمر صعب دون خفض التصعيد