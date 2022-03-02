شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من الخارجية الروسية ينفي طرد السفير الأمريكي.. تراجع أم «جس نبض» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
نفت وزارة الخارجية الروسية صحة الأنباء التي تحدثت عن طرد موسكو السفير الأمريكي لدى روسيا.
وأشارت في بيان لها، إلى أن “أنباء طرد السفير الأمريكي في موسكو عارية عن الصحة، وأن إجراءات الرد على القرار الأمريكي بطرد دبلوماسيين روس من الأمم المتحدة قيد الدراسة”.
وتساءل محللون سياسيون حول مدى صحة قرار طرد السفير وهل هو “جس نبض” أم تراجع بعد إبداء أمريكا تطبيق عقوبات جديدة بحظر السفن الروسية؟.
وقبل قليل من مساء اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام مختلفة أن روسيا طردت السفير الأمريكي جون سوليفان من موسكو، وذلك على خلفية طرد أمريكا 12 دبلوماسيًا روسيًا.
وتساءلت وسائل الإعلام عن اتخاذ أمريكا خطوة مماثلة بطرد السفير الروسي من واشنطن.
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