شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أمريكا ترد على طرد سفيرها من روسيا بخطوة مغايرة خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يبدو أن أمريكا وضعت أجندة خطواتها التصعيدية ضد روسيا، بما فيها التوقعات بالقرارات الروسية تجاه واشنطن.

وفي رد سريع على طرد روسيا السفير الأمريكي من موسكو، أعلنت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن حظر السفن الروسية في الموانئ الأمريكية.

وقبل قليل من مساء اليوم الأربعاء، أن روسيا طردت السفير الأمريكي جون سوليفان من موسكو، وذلك على خلفية طرد أمريكا 12 دبولمسيًا روسيًا.

وتساءلت وسائل الإعلام عن اتخاذ أمريكا خطوة مماثلة بطرد السفير الروسي من واشنطن.

كانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت أن الولايات المتحدة لم تترك لموسكو خيارا غير طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا ردا على طرد موظف روسي من أمانة الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء حول إجراء الولايات المتحدة: “لا نية لنا للتسامح مع ذلك ونقول بصراحة أننا سنرد، وقد يكون ردنا هو ضد الحصة الأمريكية بالحضور الدبلوماسي في موسكو، والتي لا نزال نحددها مع الأخذ بعين الاعتبار عدد موظفي بعثتنا في نيويورك”.

وتابعت: “قد نطرد دبلوماسيين أمريكيين، ومع أنه كان من المحبذ لنا ألا نلجأ إلى هذه الخطوة مجددا إلا أن وقاحة واشنطن ورفضها لأي اتفاق أو عدم قدرتها على ذلك، لم يترك كل هذا لنا ببساطة أي خيار آخر”.

وأضافت أن روسيا تدعو الجانب الأمريكي في هذا الصدد إلى “التحلي بالعقلانية ووقف التصعيد”.