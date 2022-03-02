شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع اللاجئين الأوكرانيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة التشيكية حالة الطوارئ بسبب تدفق اللاجئين من أوكرانيا.

وقال وزير الداخلية فيت راكوسان بعد اجتماع للحكومة إن حالة الطوارئ ستدخل حيز التنفيذ بعد غد الجمعة.

كما قررت جمهورية التشيك زيادة ميزانية الدفاع بنحو مليار كرونة تشيكية (5ر44 مليون دولار) في ضوء غزو روسيا لأوكرانيا. إلا أن رئيس الوزراء بيتر فيالا أكد أن أمن البلاد ليس في خطر مباشر.

وقال فيالا "أريد أن أطمئن كل المواطنين أنه لا داعي للخوف".