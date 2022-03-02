واشنطن بوست: أوكرانيا تعلن إحباط محاولة لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي.. وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي كشف العملية

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن إحباط محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المتواجد في مجمع حكومي في العاصمة كييف.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمني أوكراني قوله، إن وحدة من القوات الشيشانية الخاصة كانت وراء محاولة اغتيال زيلينسكي، وتم القضاء عليها لاحقاً.

وصرح أوليكسي دانيلوف، أحد كبار مسئولي الأمن في أوكرانيا، بأن المسئولين تلقوا معلومات مؤخرًا بأن وحدة من أتباع الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، كانت في طريقها لاغتيال زيلينسكي.

وأضاف دانيلوف أن أفراداً من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، "لا يدعمون الحرب" وفقاً له، هم من أبلغوا المسئولين الأوكرانيين بالمؤامرة، مشيراً إلى أنه تم القضاء على القوات الشيشانية الخاصة يوم السبت في ضواحي العاصمة كييف.

والإثنين الماضي، أكد الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، من خلال قناته على موقع "تليجرام"، مقتل جنديين وإصابة 6 آخرون.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الشيشان وروسيا لم تردان على مزاعم أوكرانيا بالقضاء على أتباع قديروف الذين أرسلوا لاغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقبل أيام، نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريراً أكدت فيه أن الكرملين أرسل 400 من مرتزقة “فاجنر” إلى كييف لاغتيال زيلينسكي و23 شخصية من الحكومة الأوكرانية، من ضمنهم رئيس الوزراء.

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، في وقت سابق، بأن سلاح الجو تمكّن من تدمير رتل عسكري لمقاتلين شيشانيين حاولوا التقدم باتجاه العاصمة.

وأضافت الوكالة أن هذا الرتل حاول التقدم من المحور الشرقي، قادمًا من بلدة برودايانكا في الجهة الشمالية الغربية من العاصمة كييف.

ومع بدء الحرب، تعهد الرئيس الأوكراني بالبقاء في كييف حيث يقاتل الجيش الأوكراني القوات الروسية التي تحاول التقدم صوب العاصمة، وذلك في أكبر هجوم على دولة أوربية منذ الحرب العالمية الثانية.