واشنطن لم تترك لنا خياراً.. روسيا تعلن طرد السفير الأمريكي في موسكو

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت روسيا، اليوم الأربعاء، طرد السفير الأمريكي لديها، وذلك رداً على قرار واشنطن بطرد 13 دبلوماسياً روسياً.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة لم تترك لموسكو خياراً غير طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا رداً على طرد موظف روسي من أمانة الأمم المتحدة، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وردا ًعلى طرد واشنطن 13 دبلوماسياً روسياً، قالت زاخاروفا في بيان: "لا نية لنا للتسامح مع ذلك ونقول بصراحة أننا سنرد، وقد يكون ردنا هو ضد الحصة الأمريكية من الحضور الدبلوماسي في موسكو، والتي لا تزال تُحدَّد مع الأخذ بعين الاعتبار عدد موظفي بعثتنا في نيويورك".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "وقد يدور الحديث أيضا عن طرد دبلوماسيين أمريكيين، ومع أنه كان من المحبذ لنا ألا نلجأ إلى هذه الخطوة مجددا إلا أن واشنطن ببساطة لا تترك لنا خيارا آخر".