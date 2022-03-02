شكرا لقرائتكم خبر عن شباب سوهاج يطرحون مشاكلهم فى لقاء مفتوح مع وفد "رياضة النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، زيارتها لمحافظة سوهاج، بعقد حوار مفتوح مع شباب المحافظة للاستماع لهم والتعرف على مشاكلهم للعمل علي حلها.

وطالب شباب سوهاج، لجنة الشباب والرياضة، بدعم مراكز الشباب في سوهاج، خاصة أن هناك العديد من المشاكل التى يواجهها الشباب بسبب نقص الدعم المقدم للهيئات الشبابية بالمحافظة، مؤكدين أن المحافظة تحتاج إلى تضاعف الجهود من وزارة الرياضة للتغلب على المشكلات التى تواجههم.

كما شدد الشباب على ضرورة منح برلمان الشباب بسوهاج فرصة حقيقية للتواصل مع باقي برلمانات شباب مصر، فضلا عن تخصيص وزارة الشباب بدل انتقالات لمعسكرات الشباب.

وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، إن الشباب يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أن القيادة السياسية غيرت رؤية التعامل مع الشباب، لتطبق قاعدة التمكين بعد ما كانت الدولة تتحدث في السابق عن التأهيل، متابعا: "نوعدكم بمتابعة نتائج تلك الزيارة مع وزارة الشباب وسيكون هناك مردود قوى لجميع المطالب التى طرحها شباب سوهاج".

ويضم وفد لجنة الشباب، كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة وتامر الجيزاوي وعماد سعيد بالامانة العامة لمجلس النواب.