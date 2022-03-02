بدأ في الكنيسة.. أهمية الصوم الكبير للأقباط وأشهر مأكولاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أول أمس، الصوم الكبير، والذي يعد أقدس أصوام السنة بالكنيسة القبطية، حيث ينتهي بعيد القيامة المجيد.

وسمي الصوم الكبير سمي بهذا الاسم لأنه عبارة عن ثلاثة أصوام:

الأربعين المقدسة في الوسط. يسبقها أسبوع تعتبره الكنيسة تمهيديًا للأربعين المقدسة، أو تعويضيًا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام. يعقب ذلك أسبوع الآلام. وكان في بداية العصر الرسولي صومًا قائمًا بذاته غير مرتبط بالصوم الكبير.

فضلا عن ذلك، فهو الصوم الكبير في مدته، والكبير في قدسيته.

أهمية الصوم الكبير:

والصوم الكبير أقدس أصوام السنة، لأن أيامه هي أقدس أيام السنة، ويمكن أن نقول عنه إنه صوم سيدي، لأن السيد المسيح قد صامه. وهو صوم من الدرجة الأولي، إن قسمت أصوام الكنيسة إلي درجات.

وقد اهتم الآباء الرهبان القديسون بالصوم الكبير، فحياتهم كلها كانت صومًا. ولكن أيام الصوم الكبير كانت لها قدسية خاصة في الأجيال الأولي، حيث كانوا يخرجون من الأديرة في الأربعين المقدسة ويتوحدون في الجبال.

مأكولات الصوم الكبير:

يشتهر الصوم الكبير بالتقشف في مأكولاته للأقباط، إذ يعد هو أصعب الأصوام، ويشتهر بعدد من المأكولات تتمثل في:

- الفول والطعمية

- ‏الباذنجان بأنواعه كالميقعة وبابا غنوج ويركب مقليا.

- ‏البطاطس بأنواعها.

- ‏الكشري.

- ‏الخضروات كالبسلة والباطنية والفاصوليا واللوبيا والكوسة.

- ‏المحاشي كالباذنجان وورق العنب والفلفل، والكرنب في بدايات الصوم.

غلق الأديرة

وأصدرت عدة أديرة قبطية قرارات بغلق أبوابها أمام الأقباط، تزامنًا مع بدء الصوم الكبير و الذي بدأ في 28 فبراير ويستمر لمدة 55 يومًا، كإجراء كنسي متبع إذ يتفرغ الرهبان للصلاة والتعبد والتسابيح خلال فترة الصوم الكبير.

وأعلن دير الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين بسوهاج، إغلاق أبوابة أمام الزوار خلال فترة الصوم الكبير.

وقال الأنبا أولوجويوس، أسقف ورئيس الدير، في بيان له: "يٌغلق دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين أبوابه أمام الأقباط خلال الصوم الكبير في الفترة من يوم الإثنين حتى الخميس، أمام الرحلات والتجمعات والزيارات"، مؤكدًا أن الدير يفتح أبوابه أيام الجمعة والسبت والأحد أمام الزائرين.

كما أعلن دير الأنبا باخوميوس بالأقصر، والمعروف بدير الشايب، عن إغلاق أبوابه أمام الأقباط والزوار طيلة فترة الصوم الكبير، وقال الأنبا يوساب أسقف عام إيبارشية الأقصر، والمشرف على الدير، ومجمع رهبان الدير: "يعتذر الدير عن استقبال الزوار كافة بما فى ذلك الرحلات والأفراد وأسر الأباء الرهبان، طوال فترة الصوم الكبير باستثناء أيام الجمعة، السبت، الأحد من كل أسبوع".

وأضاف أسقف عام إيبارشية الأقصر: سوف يكون الدير مفتوحا خلال هذه الأيام الثلاثة للزيارة ونوال البركة، دون السماح بالمبيت نهائيًا بدون أي استثناءات رجاء الالتزام بكل قواعد الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي.

ومن جهته، أعلن دير مارجرجس بالرزيقات الأقصر، عن اعتذاره عن عدم استقبال الزوار خلال فترة الصوم الكبير، وقال الدير في بيان له: "يعتذر دير مارجرجس بالرزيقات عن استقباله للزوار طوال أيام الأسبوع خلال فترة الصوم الكبير، ولا يوجد أي استثناءات".

وكان دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، قد أعلن عن غلق أبوابه أمام الأقباط بدءا من يوم الإثنين، وحتى عيد القيامة المجيد الذي يحل في أبريل المقبل.

وقال الدير في بيان له برئاسة الأنبا دانيال أسقف ورئيس الدير: يعتذر دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر عن عدم استقبال الزوار كافةً بما في ذلك الرحلات والأفراد وراغبي قضاء فترة خلوة.