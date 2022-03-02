العربية للتصنيع تستقبل دارسي دورة التعاون الأفريقي لصناع القرار

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع تحرص علي تحقيق التواصل وتبادل الخبرات مع كافة الدول الأفريقية وتدريب الكوادر البشرية بأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة.

وأعرب "التراس" عن اعتزازه بزيارة بالوفد الأفريقي بإعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع ترحب بإستقبال زيارات مماثلة للدارسين الأفارقة،لتعزيز التكامل والتعاون المشترك ، جاء هذا في إطار زيارة دارسي دورة التعاون الأفريقي لصناع القرار(الدورة رقم ١٤) ،التي تنظمها أكاديمية ناصر العسكرية .

تناول اللقاء، استعراض تاريخ تأسيس العربية للتصنيع ودورها القومي كأحد نتائج إنتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، والإشارة إلي إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة ومشروعات التنمية الشاملة.

وحرص الفريق "عبد المنعم التراس" علي فتح حوار مفتوح مع الوفد الأفريقي، أشار فيه لأهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للدارسين الأفارقة والإستفادة من قدراتهم وتمكينهم في المناصب القيادية ببلادهم، مشيرا إلي أهمية دورة التعاون الأفريقي التي تستهدف إعداد جيل جديد من القيادات الإفريقية الأكثر تأثيرا علي مستوي القارة بالتدريب والمهارات اللازمة برؤية تتوافق مع رؤية مصر وتوجهها لتحقيق التكامل والوحدة الإفريقية.

وأوضح "التراس " أن العربية للتصنيع تمثل الظهير الصناعي للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدا أن الهيئة تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بالقارة الإفريقية وتبادل الخبرات وتدريب الأشقاء الأفارقة في العديد من المجالات.

وفي سياق متصل، تطرق "التراس" بالحديث عن اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، لافتا على سبيل المثال لخطط العربية للتصنيع لتصنيع اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة، وأيضا كابلات الألياف الضوئية، وغيرها من المنتجات وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وذكر "التراس" اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بدعم المخترعين والمبتكرين، مشيرا إلي دور الهيئة في دعم ابتكار الشاب المصري" عبد الرحمن عمران" في اختراع كرسي متحرك يعمل بإشارات المخ لمرضى الشلل الرباعي ،وتم تصنيعه بنجاح في العربية للتصنيع ،وجاري تطويره وتصنيعه على نطاق تجاري لتلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير للمنطقة الأفريقية والعربية مستقبلا.

وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع أعرب وفد دارسي دورة التعاون الأفريقي لصناع القرار عن إعجابهم بمنتجات العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية, مشيدين بمجهودات الرئيس السيسي لتعزيز التعاون والتكامل بين الأشقاء الأفارقة.