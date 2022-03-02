بالأرقام.. المبالغ المطلوبة لشراء وحدات سكن ودار مصر بـ 10 مدن وكيفية السداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات الحجز في شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر يوم الثلاثاء 15 فبراير الماضي، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل ويستمر التقديم حتى 8 مارس المقبل.

ويمكن التقديم من خلال الموقع الإليكتروني https://nch.shmff.gov.eg، حيث يتم توفير وحدات سكنية في ضوء مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة بفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصى 25 سنة.

وتتواجد شقق سكن مصر في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق.

في مدينة أكتوبر الجديدة يصل سعر الوحدة لـ793 ألف جنيه، وقيمة المقدم قبل الاستلام 119 ألف جنيه، فيما يصل القسط الشهري لمدة 30 سنة لـ2844 جنيه، لكن لو على 15 سنة مدة التمويل سيكون القسط 4,641 جنيه شهريا، كما سيتم سداد 39 ألف جنيه وديعة صيانة.

في مدينة القاهرة الجديدة، يصل سعر الوحدة لـ952 ألف جنيه، ومقدم جدية الحجز لـ142 ألف جنيه حيث يصل القسط الشهري لـ3412 جنيه على 30 سنة، كما سيتم سداد 47 ألف وديعة صيانة.

ويمكن معرفه باقي أسعار شقق سكن مصر من الرابط التالي، وطريقة حساب القسط الشهري.

أسعار شقق سكن مصر بالطرح الجديد