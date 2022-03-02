ليبيا / الدبيبة يرفض منح الثقة للحكومة الجديدة ويتهم البرلمان بالتزوير

اسماعيل عبد الحي - جددت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة تمسكها باستمرار عملها، متهمةً مجلس النواب في طبرق بـ"التزوير" خلال منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا الذي قال إن حكومته ستتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها.

وقالت حكومة الوحدة، في بيان، إنها "تؤكد أنها مستمرة في عملها، ولن تعبأ بهذا العبث، مركّزة جهودها في إنجاز الانتخابات في وقتها في جوان القادم".

وأضافت أن "ما حدث في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته (عقيلة صالح) في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية"..

في حين شددت على أن "كل هذه الإجراءات تمت بالمخالفة للاتفاق السياسي، الذي نص على آليات واضحة في إجراءات التعديل الدستوري، وتشكيل السلطة التنفيذية، والتي كانت بإجراءات أحادية تعود بالبلاد لمرحلة الانقسام".

في المقابل، قال رئيس الوزراء الليبي المكلف من برلمان طبرق، فتحي باشاغا، إنه أجرى ترتيبات مع ما وصفها بالسلطات الأمنية والعسكرية كي تتخذ حكومته الجديدة طرابلس مقراً لها، مؤكداً أن أهم ما يسعى إليه اليوم هو "المصالحة والمشاركة والاستقرار من أجل الانطلاق نحو الازدهار والنماء".

*عربي بوست