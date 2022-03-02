كيف سيؤثر الصراع بين روسيا وأوكرانيا على السفر الجوي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستغلق المجال الجوي لجميع الرحلات الجوية الروسية، لتنضم إلى عدد متزايد من الدول حول العالم التي اتخذت خطوات مماثلة في الأيام الأخيرة.

في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا، أغلق الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي أمام جميع شركات الطيران الروسية والطائرات الروسية المملوكة والمملوكة لروسيا. بعد فترة وجيزة، أغلقت روسيا مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الأوروبية.

ومنذ ذلك الحين، اتبعت المزيد من البلدان مثل كندا الاتحاد الأوروبي، وبالتالي زاد عدد الطائرات والرحلات المتأثرة.

ماذا يعني كل هذا للمسافرين جوا

التأثير الفوري هو على المسافرين من وإلى روسيا وفقا لما ذكرته صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية.

فقد تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية، واضطر بعضها للعودة. كانت إحدى رحلات شركة إيروفلوت تقترب من المجال الجوي الكندي عندما أُعلن الحظر واضطرت للعودة إلى روسيا. سُمح بطريق الخطأ لطائرة أخرى تابعة لشركة إيروفلوت كانت في طريقها من ميامي إلى موسكو بعبور كندا.

ونتيجة لفقدان الوصول إلى المجال الجوي الكندي، ألغت شركة إيروفلوت رحلاتها إلى وجهاتها الأربع في الولايات المتحدة (نيويورك وواشنطن ولوس أنجلوس وميامي)، بالإضافة إلى كانكون والمكسيك وبونتا كانا في جمهورية الدومينيكان.

وفي الأسبوع الماضي، علقت شركة "دلتا إيرلاينز" اتفاقات الشراكة مع شركة إيروفلوت، وهي شركة الطيران الوطنية الروسية.

عدد أقل من مطارات التحويل

المزيد من العواقب المترتبة على إغلاق المجال الجوي هي ضرورة إعادة توجيه بعض الرحلات ، وإضافة وقت الرحلة وزيادة تكاليف الوقود.

فالرحلات الجوية، على سبيل المثال، من لندن إلى آسيا، تطير الآن إلى الجنوب أكثر لتجنب المجال الجوي الروسي.

ولم يعد بإمكان الرحلات الجوية من الولايات المتحدة إلى آسيا استخدام روسيا كمطارات لرحلات الترانزيت أو التوقف.

كما لا يمكنها التوقف حتى في حالة حدوث حالة طارئة مثل عطل المحرك ، لا يمكن أن تكون المطارات الروسية هي مطار التحويل.

وبموجب معايير الأداء التشغيلي بعيد المدى، يتم تصنيف الطائرات حسب المدة التي سيستغرقها الوصول إلى أقرب مطار تحويل. بالنسبة لطائرات المسافات الطويلة الأحدث والأكثر كفاءة مثل Airbus A-350 ، فإن الحد الأقصى هو 370 دقيقة.

أما بالنسبة للطائرات الصغيرة ذات المحركين ، يكون الحد الأدنى فيجب أن تتجه جنوبًا كثيرًا وقد تتطلب توقفًا فنيًا للوقود، مما يزيد بشكل كبير من وقت الرحلة وتكلفتها. وسيكون الأمر أصعب كثيرًا على المسافرين.