قصف روسي قرب محطة قطارات كييف

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية اليوم الأربعاء عن وقوع انفجار قوي بالقرب من محطة السكك الحديدية في العاصمة كييف. وقال مسؤول أمريكي، إن القوات الروسية أصبحت فيما يبدو أكثر عدوانية في استهداف البنية التحتية داخل كييف التي تتعرض لقصف متزايد بالصواريخ والمدفعية.



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