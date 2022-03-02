لافروف: روسيا قادرة على مواجهة أي ضغط اقتصادي وسياسي

وقال لافروف، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من يجيب عن إمكانية نشوب حرب نووية أو لا. وذلك بعد أوامر من الرئيس الروسي بوضع قوات الردع الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب.
وأكد أن موسكو تبذل قصارى جهدها لمنع وقوع ضحايا بين السكان المدنيين خلال العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس بوتين، مضيفًا أن روسيا قادرة على مواجهة أي ضغط اقتصادي أو سياسي.
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