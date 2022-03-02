الأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب روسيا بإنهاء الحرب

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء قرارا يطالب روسيا "بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا" بأغلبية أصوات 141 دولة فيما عارضته 5 دول وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين، بين 193 دولة عضوا.
يطالب القرار الذي قوبل تبنيه بالتصفيق بعد أكثر من يومين من المداخلات موسكو "بأن تسحب على نحو فوري وكامل وغير مشروط جميع قواتها العسكرية" من أوكرانيا، و"يدين قرار روسيا زيادة حالة تأهب قواتها النووية".
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