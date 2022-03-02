الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا



شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات شملت 19 فلسطينيا من مدن الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، أن الاعتقالات شملت 13 مواطنا من جنين، و3 من الخليل، و3 من نابلس وقلقيلية. وقد قال نادي الأسير الفلسطيني، وهو منظمة غير حكومية، في تقرير حقوقي، إن إسرائيل اعتقلت مئات الفلسطينيين منذ بداية تفشي فيروس « كورونا المستجد».

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