اجتماع لجذب المساعدات لأفغانستان

ذكرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، في بيان صحفي، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا حول أفغانستان الأربعاء. وسيستعرض أعضاء المجلس الوضع السائد في أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء. وأضاف البيان أن ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، ستقدم تقريرها لأعضاء المجلس خلال الاجتماع. يأتي ذلك بينما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الوضع الإنساني المتدهور في أفغانستان، وأقرت بأن الجهود جارية، لتعزيز القطاع الاقتصادي، وجذب المساعدات الإنسانية لأفغانستان.



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