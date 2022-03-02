طرابلس مقر لحكومة باشاغا

ذكر رئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا، إنه أجرى ترتيبات مع ما وصفها بالسلطات الأمنية والعسكرية، كي تتخذ حكومته الجديدة طرابلس مقرا لها، بعد أن أكد البرلمان تعيينه رئيسا للوزراء في تصويت الثلاثاء. ورفض رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، تحرك البرلمان لتعيين بديل له، وقد تقاوم الجماعات المسلحة المتحالفة مع الدبيبة، أي محاولة لتنصيب باشاغا في طرابلس. وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب الليبي حكومة فتحي باشاغا الانتقالية الجديدة، حيث وافق عليها 92 نائبا من أصل 101 نائب، في تصويت تم بثه على الهواء مباشرة من مدينة طبرق. وتضم الحكومة الجديدة 3 نواب لرئيس الوزراء، و29 وزيرا و6 وزراء دولة، وهناك امرأتان فقط في مجلس الوزراء.



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