بيان رسمي: مقتل 498 جنديا روسيا في أوكرانيا

كشفت روسيا الأربعاء عن أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال الحرب على أوكرانيا، معلنة مقتل 498 من عسكرييها وإصابة 1597 آخرين.

وقال المتحدث باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الروسي العام، "لسوء الحظ، تكبدنا خسائر بين رفاقنا المشاركين في العمليات العسكرية الخاصة. قتل 498 عسكريا روسيا أثناء أداء واجبهم" خلال الغزو المستمر منذ 24 فبراير.

وأضاف أن "عائلات المفقودين تتلقى كل مساعدة ممكنة. وأصيب 1597 من رفاقنا".

وبحسب المتحدث، فإن الخسائر من جانب "العسكريين والقوميين الأوكرانيين" بلغت "2870 قتيلا ونحو 3700 جريح".