تطورات اليوم السابع من الحرب الروسية على أوكرانيا

اليوم السابع

في اليوم السابع من الصراع الروسي الأوكراني، واصلت روسيا هجماتها على المدن الأوكرانية المزدحمة وتقدمت قافلة طويلة من الدبابات الروسية والمركبات الأخرى ببطء نحو العاصمة كييف.

جاء التصعيد الروسي الأربعاء، في الوقت الذي حذر فيه الرئيس جو بايدن، في خطابه عن حالة الاتحاد للأمريكيين، من أنه إذا لم يدفع الزعيم الروسي ثمن الغزو، فلن يتوقف العدوان بدولة واحدة.

و فر ما يقرب من 874000 شخص من أوكرانيا، وحذرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن العدد قد يتجاوز حاجز المليون قريبًا. ولم يتضح العدد الإجمالي للقتلى، لكن خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية قالت إن أكثر من 2000 مدني قتلوا.

محادثات محتملة

قال المتحدث باسم الكرملين، إن الوفد الروسي جاهز الأربعاء لاستئناف المحادثات مع المسؤولين الأوكرانيين حول الحرب في أوكرانيا،

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أيضًا إن بلاده مستعدة.

الاتجاه إلى كييف

تقدمت قافلة بطول 40 ميلًا (64 كيلومترًا) مؤلفة من مئات الدبابات الروسية والمركبات الأخرى ببطء في مدينة كييف، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة. ويخشى الغرب أن يكون ذلك جزءًا من محاولة بوتين للإطاحة بالحكومة وتنصيب نظام صديق للكرملين. كما ضغط الروس في هجومهم على البلدات والمدن الأخرى، بما في ذلك الموانئ الإستراتيجية أوديسا وماريوبول في الجنوب.

فيما قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، إن التقدم العسكري الروسي تباطأ بسبب مشاكل لوجستية وإمدادات.

وإن بعض الأعمدة العسكرية الروسية نفد منها الغاز والطعام، وتضررت الروح المعنوية نتيجة لذلك. كما تعثر الجيش الروسي بسبب المقاومة الشرسة على الأرض والعجز المفاجئ عن السيطرة الكاملة على المجال الجوي الأوكراني.

استهداف خاركيف مستمر

استمر الهجوم الروسي على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، الأربعاء، حيث استهدفت غارة روسية مقر الشرطة والاستخبارات الإقليمية، وفقًا لخدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية. وأضافت أن ثلاثة أشخاص أصيبوا.

ودمرت الغارة سقف مبنى الشرطة وأشعلت النار في الطابق العلوي، وتناثرت أجزاء من المبنى المكون من خمسة طوابق في الشوارع المجاورة، بحسب مقاطع فيديو وصور نشرتها خدمة الطوارئ.

وبحسب الخدمة، قُتل أربعة أشخاص وأصيب تسعة، في غارات الأربعاء، وانتشل رجال الإنقاذ 10 من تحت الأنقاض.

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم على خاركيف بأنه «إرهاب غير مقنع».

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية UNIAN عن رئيس الإدارة الصحية لمدينة تشيرنيهيف الشمالية قوله إن صاروخين كروز أصابا مستشفى هناك. قال سيرهي بيفوفار إن المبنى الرئيسي للمستشفى تعرض لأضرار، وتعمل السلطات على تحديد عدد الضحايا. ولم تتوفر على الفور أية معلومات أخرى.

قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها شهدت زيادة في الضربات الجوية والمدفعية الروسية على مناطق حضرية مأهولة بالسكان خلال اليومين الماضيين. وقالت أيضًا إن ثلاث مدن هي خاركيف وخيرسون وماريوبول محاصرة من قبل القوات الروسية.

ما قاله بايدن

استخدم بايدن خطابه الأول عن حالة الاتحاد لتسليط الضوء على تصميم التحالف الغربي الذي عمل على إعادة تسليح الجيش الأوكراني واعتماد عقوبات صارمة - بما في ذلك إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية.

كرس بايدن الدقائق الـ 12 الأولى من خطابه لأوكرانيا، حيث وقف المشرعون من كلا الحزبين مرارًا وتكرارًا على أقدامهم وأشادوا بشجاعة الشعب الأوكراني وأدان اعتداء بوتين.

روسيا في عزلة متزايدة

وجدت روسيا نفسها معزولة بشكل متزايد، متأثرة بالعقوبات التي ألقت باقتصادها في حالة من الاضطراب وتركت البلاد بلا صداقة تقريبًا، باستثناء دول قليلة مثل الصين وبيلاروسيا وكوريا الشمالية.

وقال بايدن إن العقوبات جعلت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «معزولا في العالم أكثر مما كان عليه في أي وقت مضى».

وأعلن بنك سبيربنك الروسي الرائد يوم الأربعاء انسحابه من الأسواق الأوروبية، وسط تشديد العقوبات الغربية. وقال البنك إن الشركات التابعة له في أوروبا تواجه «تدفقا غير طبيعي للأموال وتهديدًا لسلامة الموظفين والفروع»، وفقًا لوكالات الأنباء الروسية. ولم يقدموا تفاصيل عن التهديدات.

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على أكبر البنوك الروسية ونخبتها، وجمدت أصول البنك المركزي في البلاد الموجود خارج البلاد، واستبعدت مؤسساتها المالية من نظام رسائل بنك SWIFT. أدت العقوبات القاسية والانهيار الناتج عن الروبل إلى دفع الكرملين جاهدًا للحفاظ على استمرارية اقتصاد البلاد. بالنسبة لبوتين، هذا يعني إيجاد حلول للحصار الاقتصادي الغربي.

الوضع الإنساني

فر ما يقرب من 874000 شخص من أوكرانيا وحذرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن العدد قد يتجاوز المليون قريبًا. لجأ عدد لا يحصى من الآخرين إلى تحت الأرض.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن أكثر من 2000 مدني لقوا حتفهم، على الرغم من أنه من المستحيل التحقق من هذا الادعاء. قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سجل مقتل 136 مدنيًا، من بينهم 13 طفلًا، في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

قالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت هجومًا بقنبلة عنقودية خارج مستشفى في شرق أوكرانيا في الأيام الأخيرة. كما أفاد السكان باستخدام الأسلحة في قرية خاركيف وكيانكا. ونفى الكرملين استخدام القنابل العنقودية.

التطورات في الأمم المتحدة

ستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء على قرار يطالب روسيا بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا وسحب جيشها من البلاد، ويدين قرار موسكو «زيادة جاهزية قواتها النووية».

اجتمعت الجمعية العامة المكونة من 193 دولة يوم الثلاثاء لليوم الثاني من الخطابات حول الحرب، حيث وقع أكثر من 110 دول أعضاء للتحدث. على عكس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا تسمح الجمعية العامة باستخدام حق النقض. وخلافًا لقرارات مجلس الأمن، فإن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونًا، على الرغم من تأثيرها في التعبير عن الرأي الدولي.

ما هي القنبلة العنقودية

القنابل العنقودية هي أسلحة تنفتح في الهواء وتطلق ذخائر صغيرة أو «قنيبلات» تتناثر على مساحة كبيرة بهدف إلحاق الدمار بأهداف متعددة في وقت واحد. يمكن إطلاق القنابل العنقودية بالطائرات والمدفعية والصواريخ، وفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر.