هل يفرض بايدن عقوبات على واردات النفط الروسية؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

وسط ترقب كبير لانعكاسات الأزمة الاوكرانية على أسواق النفط العالمية، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق باحتمال فرض حظر على النفط والغاز الروسيين”.

وأشار البيت الأبيض إلى أنه يوازن ما بين المخاوف من آثار الأزمة الأوكرانية على أسواق النفط العالمية وبين احتياجات الأميركيين، قبل اتخاذ أي قرار بضم قطاع النفط الروسي ضمن الإجراءات التي أعقبت الاجتياح الروسي.

وتسببت الأزمة برفع أسعار النفط، ليصل وفق مؤشر خام برنت، إلى 113 دولارا للبرميل الواحد.

محاسبة بوتين

من جهته، كشف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عبر تويتر، اليوم الأربعاء، أنه اتصال بنظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، بشأن الدعم الأميركي الذي يمكن توفيره للشعب الأوكراني.

وقال بلينكن في تغريدته: “تحدثت مع وزير الخارجية الأوكراني حول الدعم الذي يمكن للولايات المتحدة توفيره للشعب الأوكراني ومحاسبة بوتين وروسيا جراء التصعيد العنيف لغاراتهم على أوكرانيا”.

وأكدت الخارجية الأميركية في بيان أن بلينكن أكد “التزام الولايات المتحدة بتوفير الدعم الأمني والمالي والإنساني”.

وأشار الوزيران إلى أن أوكرانيا تواجه “قصفا وحشيا متزايدا من قبل القوات الروسية، بما في ذلك الضربات الصاروخية على المباني السكنية والمستشفيات، وموقع نصب الهولوكوست”.

كما أعلم وزير الخارجية الأميركي نظيره بالجهود الأميركية والعالمية “لمحاسبة روسيا على حربها ومساءلة بيلاروسيا عن تسهيل العمليات القتالية الروسية”. وأشاد بشجاعة وتصميم الشعب الأوكراني.