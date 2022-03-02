شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: حظر الطيران الروسي بأجوائنا يدخل حيز التنفيذ في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن واشنطن، أن قرار حظر الطيران الروسي في الأجواء الأمريكية يدخل حيز التنفيذ بعد 12 ساعة، بحسب وكالة “رويترز”.

وفي وقت سابق، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال في خطاب حالة الاتحاد، وتحديدا مساء أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستغلق الأجواء الأمريكية في وجه كافة رحلات الطيران الروسي.

وفي هذا السياق، قالت وزارة النقل الأمريكية وإدارة الطيران الاتحادية إنه من المقرر التفعيل الكامل لأوامر تحظر دخول واستخدام الطائرات وشركات الطيران الروسية لكامل المجال الجوي الأمريكي بحلول نهاية اليوم الأربعاء.

ويشمل القرار أنشطة جميع الطائرات، التي يملكها أو يرخصها أو يشغلها أو يسجلها أو يؤجرها أو يستأجرها أو يسيطر عليها أي مواطن روسي أو من يعود بنفع عليه.

وأضافت وزارة النقل الأمريكية، أن هذا يشمل رحلات الركاب والبضائع والرحلات المنتظمة، وكذلك الرحلات العارضة، وهو ما “سيغلق المجال الجوي الأميركي بشكل فعال أمام جميع شركات النقل الجوي الروسية والطائرات المدنية الروسية الأخرى”.