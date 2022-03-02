شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن ردًا على إمكانية حظر الغاز الروسي: كل الخيارات مطروحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ردا على إمكانية حظر الغاز الروسي إن كل الخيارات مطروحة.

وأضاف بايدن، في لقاء مع الصحفيين مساء اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تستهدف المناطق السكنية.

وقال جو بايدن، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو الوحيد الذي يحدد قرار البقاء في كييف أو المغادرة.

يذكر أن روسيا، بدأت يوم الخميس الماضي عملية عسكرية بالأراضي الأوكرانية، بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وقبل انطلاق العملية العسكرية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الجاري عن قراره الاعتراف بسيادة منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا “أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها”.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو على “فيسبوك”: “صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو”، موضحا أن “القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة”.