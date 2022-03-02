شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهديدات بوتين.. تصريح غير متوقع من وزير الخارجية الروسي عن الحرب النووية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إنه لا يجب ألا تندلع حرب عالمية لأنها ستكون نووية ولا منتصر فيها.

وأضاف لافروف، أن الرئيس الأمريكى بايدن والرئيس بوتين أكدا ما تم إعلانه فى الثمانينات بأنه لا منتصر فى أى حرب نووية لذا يجب ألا تندلع، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأشار لافروف إلى أن الرئيس بايدن هو من قال إن العقوبات ضد روسيا كانت البديل الوحيد للحرب العالمية الثالثة.

وأوضح أن لدى القوات الروسية مهمة واضحة فى أوكرانيا وهى نزع سلاحها وعدم نشر أو تصنيع أى أسلحة تهدد أمننا.

كما نوه لافروف أن لدى أوكرانيا الإمكانيات والتكنولوجيا التي تسمح بتصنيع سلاح نووى، مشيرا إلى أن تحديد مستقبل الحدود مع أوكرانيا يجب أن يكون وفق محددات بينها عدم وجود أية أسلحة تهدد أمن روسيا.

وأضاف أن سيادة روسيا على شبه جزيرة القرم ليست موضوعا للنقاش كونها جزءا من روسيا.