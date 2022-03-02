شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاك بيري» توقف جميع أنشطتها التجارية في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت شركة " BlackBerry" في أعقاب الغزو الروسي على أوكرانيا ، وقف جميع الأنشطة التجارية في روسيا بشكل فوري.

وأوضحت عبر تغريدة نشرتها اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي في "تويتر": هذا القرار يشمل التوقف دعم العملاء الحاليين والمعاملات مع العملاء المرتقبين والوصول إلى منتجاتنا في روسيا".

وأكدت: ".نظرًا للحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية في أوكرانيا ، سنعمل مع المؤسسات الخيرية التي تستجيب للأزمة، و نحيي شجاعة الشعب الأوكراني في الدفاع عن وطنهم ".