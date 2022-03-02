شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار قوي بالقرب من محطة السكك الحديدية في كييف والان نبدء بالتفاصيل

وزارة الداخلية الأوكرانية اليوم الأربعاء عن وقوع انفجار قوي بالقرب من محطة السكك الحديدية في العاصمة كييف.

الدمام - شريف احمد - أعلنت

وقال مسؤول أمريكي كبير اليوم، إن القوات الروسية أصبحت فيما يبدو أكثر عدوانية في استهداف البنية التحتية داخل كييف التي تتعرض لقصف متزايد بالصواريخ والمدفعية.

وأضاف المسؤول "لاحظنا بالتأكيد كما لاحظتم جميعا زيادة في هجمات الصواريخ والمدفعية التي (تستهدف) المدينة".

وتابع قائلا إن القوات الروسية أطلقت 450 صاروخا على أهداف أوكرانية خلال الأيام السبعة الماضية.