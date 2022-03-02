شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تفرض عقوبات إضافية على روسيا وبيلاروسيا عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات أخرى على روسيا وروسيا البيضاء ردا على غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وأضاف البيت الأبيض "ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات لمحاسبة روسيا البيضاء على دعم غزو بوتين لأوكرانيا، ولإضعاف قطاع الدفاع الروسي وقوته العسكرية لسنوات مقبلة، فضلا عن استهداف أهم مصادر الثروة لروسيا ومنع شركات الطيران الروسية من دخول المجال الجوي الأمريكي".