الجبوري يكشف: 90% من المصارف دكاكين لتغيير العملة

وقال الجبوري خلال حديثه لبرنامج "علناً" الذي تبثه السومرية، إن "موضوع سعر الصرف فيه مزايدات سياسية بحتة وهو قرار حكومي بغطاء سياسي"، موضحاً أن "وزير المالية صاحب المقترح واقتراحه بسبب وجود أزمة وليس من فراغ".وأضاف "كان الخيار المتاح في حينها وكان شر لا بد منه"، مؤكداً أنه "يجب أن يكون سعر الصرف ليس بقرار حكومي".

ولفت الجبوري الى أن "المواد الغذائية مرتبطة ببورصة عالمية"، معتبراً أن "وضع اللوم على المالية دون الوزارات الأخرى فيه قصر نظر".

الى ذلك، قال الجبوري، إن "90% من المصارف عبارة عن دكاكين لتغيير العملة"، مشيراً الى أن العراق "يخسر سنوياً 9 تريليونات دينار بسبب عدم السيطرة على بعض المنافذ".

